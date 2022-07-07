Brent petrol 100 doların altını test etti

Küresel ekonomide resesyon endişelerinin etkisi ile gerileyen brent petrol fiyatı, dün API tarafından açıklanan haftalık stok verilerinin ardından 100 dolar/varil seviyesinin altını test etti. Ancak bu sabah petrol fiyatı tepki hareketlerinin etkisiyle yükseldi.

Günün ilk saatlerinde 98,50 dolar/varil seviyesine kadar gerileyen brent petrolün fiyatı şu sıralarda düne göre 0,51 dolar artışla 101,20 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler petrol fiyatlarının arz ve talep konusunda çok az yeni haber olmasına rağmen keskin hareketler yaptığını, piyasasın resesyon korkularını ve bunun emtia talebini vuracağı senaryolarını fiyatlamaya başladığını belirtiyor.

Brent petrol için destek seviyesi olarak 97,60 dolar/varili gösteren analistler, buranın altına inilmesi halinde 94,70 dolar/varile karar geri çekilme olacağını öngörüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 103,34 dolar ve buranın üzerinde 104,41 dolar seviyesi bulunuyor.