Brent petrol 35 doların üzerini test ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, yıl başından bu yana defalarca test ettiği ancak kalıcı olamadığı 35 doların üzerinde dengelenmeye çalışıyor.

Petrol ihracatçısı ülkelerden üretime ilişkin gelen farklı açıklamalarla petrol fiyatlarındaki dalgalı seyrin devam ettiği görülüyor. Talep tarafına yönelik yatırımcıların algısını önemli ölçüde değiştirecek bir verinin gelmemesi ise petrol fiyatlarındaki yükseliş çabalarının yıl başından bu yana sınırlı kalmasına neden olmuştu.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yıl başından bu yana en düşük 27,08 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek, özellikle son bir ayda 35 doların üzerini defalarca test etti. Dün günü bu seviyenin hemen üzerinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde 1,6 artışla 35,60 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatının 35 doların üzerinde tutunması durumunda alımların etkisini artırabileceğini belirterek, 38 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydediyor. Olası düşüşlerde 32,50 dolar desteğinin güçlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD 4'üncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurguluyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı (WTI) ise dünkü yükselişini bugün de sürdürerek, şu dakikalarda yüzde 1,7 artışla 33,66 dolardan alıcı buluyor.