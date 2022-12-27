'Brent petrol 80 dolara kadar gerileyecek'

Brent petrolde fiyatın 2023 yılının ilk yarısında ortalama 90 dolar/varil seviyesinde oluşacağını öngören Danske Bank ekonomistleri, dördüncü çeyrekte ise fiyatın 80 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin etti.

Danske Bank ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede "Küresel enflasyon baskıları hafiflemeye başladı. Özellikle ABD ve Rusya, Asya piyasalarına petrol satmaya devam edecek gibi görünüyor. ABD dolarında bir toparlanma fiyatlar üzerinde daha da baskı yapacak" ifadelerini kullandı.