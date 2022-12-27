Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Brent petrol 80 dolara kadar gerileyecek'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Brent petrol 80 dolara kadar gerileyecek'

'Brent petrol 80 dolara kadar gerileyecek'

Danske Bank brent petrolde fiyatın gelecek yıl düşmesini bekliyor.

27.12.2022 - 13:57 |
'Brent petrol 80 dolara kadar gerileyecek'

Brent petrolde fiyatın 2023 yılının ilk yarısında ortalama 90 dolar/varil seviyesinde oluşacağını öngören Danske Bank ekonomistleri, dördüncü çeyrekte ise fiyatın 80 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin etti.

Danske Bank ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede "Küresel enflasyon baskıları hafiflemeye başladı. Özellikle ABD ve Rusya, Asya piyasalarına petrol satmaya devam edecek gibi görünüyor. ABD dolarında bir toparlanma fiyatlar üzerinde daha da baskı yapacak" ifadelerini kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi: 10’un üzerinde yaralı var

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi: 10’un üzerinde yaralı var

Çocuklarını alıkoyup kendisine vermediği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu

Çocuklarını alıkoyup kendisine vermediği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu