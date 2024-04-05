Brent petrol 90 doları aştı

ICE'de haziran vadeli brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı. Bu sabah brent petrol düne göre 36 cent artışla 91,01 dolardan işlem görüyor.

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Batı Teksas petrolü de 18 cent artışla 86,77 seviyesinde hareket ediyor.

İran'ın İsrailli diplomatlara yönelik artan saldırı tehditleri nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki İsrail elçiliklerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğine dair haberler petrol fiyatlarına destek verdi.

OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran, pazartesi günü üst düzey İranlı askeri personelin ölümüne yol açan Şam saldırısı nedeniyle İsrail'den intikam alma sözü verdi.

Petrol fiyatında yukarı hareket ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'nın NATO'ya eninde sonunda katılacağını ve üye ülkeler arasında Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olduğunu söylemesinden de destek aldı.

Altimo LLC'de Kıdemli Portföy Yöneticisi olan Frank Monkam, "Tüm bu jeopolitik faktörler aynı anda gerçekleşerek yükseliş hissiyatını ve nihayetinde bir miktar kar alımını tetikledi" dedi.