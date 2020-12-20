Brent Petrol Nedir? Nasıl Brent Petrol Alınır?



Finans piyasalarında özellikle forexte yatırımcıların en çok kullandığı yatırım araçlarından birisi brent petroldür. Bu piyasalarda işlem yapan pek çok kişi petrolün buradan alınıp satılmasını ilginç bulsa da en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.



Brent Petrol Nedir?



Dünyada brent petrol Kuzey Denizinden çıkarılmaktadır. Bir petrol türü olan brent petrol dünya üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Rafinelerin kullandığı petroller üçe ayrılmaktadır. Petrol anlaşmalarının üçte ikisi brent petrol üzerinden yapılmaktadır. Diğer petrol türlerinin biri WTI ve Umman petroldür.



Brent petrol dünyada Kuzey Denizinde İskoçya'nın Shetland Havzasından çıkarılır. Bu bölgeyi ise Royal Duych Shell adında bir şirket kontrol etmektedir. Brent petrol yoğunluğu düşük olan bir petrol türüdür. Yoğunluğun düşük olması sebebiyle de oldukça hafiftir. Ayrıca bu petrol içerisinde sülfür oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle oldukça tatlıdır. Brent petrolün sülfür oranı yüzde 0,37 olmaktadır. WTI olan teksas petrolünün ise sülfür oranı daha yüksektir.



Rafinelerin en çok kullanıldığı petroller brent petrolün yanında WTI ve Umman petrol de bulunmaktadır. Bunlar içerisinde brent ve WTI petrol tatlı petrol grubunda yer almaktadır. Tatlı olmasının pek çok yönden de avantajları bulunmaktadır. Petrolden benzin ve dizel üretilirken, tatlı olmasından kaynaklı olarak rafine işlemleri çok daha ucuz olmaktadır. Ayrıca düşük sülfür içermelerinden dolayı da maliyeti de oldukuça azdır.



Nasıl Brent Petrol Alınır?



Brent petrolün alınıp satılması için uygun olan piyasa forax piyasasıdır. Forex içerisinde hesap açarak brent petrol ve WTI ile işlem yapabilmek mümkündür. Bu ürünlerdeki fiyat hareketlilikleri yatırımlar üzerinde kar elde etme fırsatı sunmaktadır.



Brent Petrol İşlem Saatleri Nelerdir?



Forex piyasalarında brent petrol ile ilgili işlemler belirli saatler arasında yapılmaktadır. Ülkemizde saat 03.00 ile 23.59 saatleri arasında brent petrol alım ve satım işlemeleri yapılabilmektedir.