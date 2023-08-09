Brent petrolde tahminler değişti

EIA'nın "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporuna göre brent tipi ham petrol fiyatlarının bu yıl ortalama varil başına 82,62 dolar olduğu tahmin edildi.

Bu bir önceki tahmine göre varil başına yaklaşık 4 dolarlık yukarı yönlü bir revizyon anlamına geliyor. Gelecek yıl için EIA, brentde varil başına ortalama tahminini 2 dolar yukarı revize ederek 86,48 dolar olacağını öngörüsünde bulundu.

EIA ağustos ayı için brent ham petrolünün varil başına ortalama 85 dolar olduğunu öngörüyor.

Raporda, "Ham petrol fiyatları öncelikle Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik uzatılmış gönüllü kesintileri ve artan küresel talep nedeniyle haziran ayından bu yana arttı. Bu faktörlerin küresel petrol stoklarını düşürmeye devam etmesini ve önümüzdeki aylarda petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasını bekliyoruz" denildi.

EIA, ABD'de ham petrol üretiminin bu yıl ortalama günde 12,8 milyon varil ve gelecek yıl günde 13,1 milyon varil olacağını, daha yüksek iyi seviyede üretkenlik ve daha yüksek ham petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin desteğiyle yıllık rekor kıracağını öngörüyor.

2022'de ABD ham petrol üretimi günde ortalama 11,91 milyon varil seviyesinde bulunuyordu.