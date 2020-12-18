Broker Nedir, Ne İşe Yapar? Nasıl Broker Olunur?

Emlak ile ilgili bir terim olarak öne çıkan broker, bir aracı şekilde ifade edilebilmektedir. Bu terim özellikle bu işi yapan kişilere verilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Emlak üzerinden gerçekleştirilen işlemler kapsamında bir aracı olarak da görev almaktadır.

Broker Nedir?

Taraflar arasında aracı şeklinde hareket etmek suretiyle, emlak anlaşmaları konusunda ticari işlemleri gerçekleştiren kişiye broker denir. Broker özellikle müşterinin isteğine bağlı olarak ihtiyaçları karşılayacak biçimde satın alma işlemlerini yerine getirir. Hem bireysel olarak hem de kurumsal açıdan işletmeler ile çalışan kişilerdir. Bu doğrultuda danışman kuruluşları, farklı yatırım firmaları ya da bankalar bünyesinde istihdam edilmek suretiyle görevlerini yerine getirirler.

Broker Ne İşe Yarar?

Broker bir nevi emlak danışmanlığı gerçekleştirir. Müşterilerin istekleri doğrultusunda genel olarak satın alma işlemlerinin yapılmasını sağlar. Özellikle emlak anlaşmaları noktasında Ticari işlemlerin sorunsuz ve tam da istediği biçimde yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu konuda emlak işlemleri açısından bireysel olarak çalışmalar görülebilmektedir. Aynı zamanda önemli şirketler ve firmalar ile beraber bankalar üzerinden emlak konusundaki gerekli ticari satın alma işlemlerini tamamlar.

Nasıl Broker Olunur?

Broker olmak isteyen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır. 4 yıllık lisans mezuniyeti ile beraber aynı zamanda Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde eğitime katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimi başarıyla gerçekleştiren kişiler, aldıkları sertifika üzerinden broker olmayı hak kazanırlar. Böylece bundan sonra tamamen yasal bir süreç kapsamında, broker olarak görevlerini yerine getirmeye başlarlar. Özellikle günümüzün en önemli meslekleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Broker Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Broker birçok farklı göre ve sorumluluğa sahiptir. Bireysel ve kurumsal olarak çalıştığı kişi ve şirket bünyesinde belli başlı sorumlulukları yerine getirir.

- Alıcı ile satıcı arasındaki ilişki işleri yürütür.

- Müşteri adına alım satım işlemlerini başlatarak tamamlar.

- İsteğe bağlı olarak müşteri yatırım portföyü yönetir.

- Borsa üzerinde meydana gelen mevcut senaryo ve beklentileri analiz ederek müşteriye bilgi verir.

- Her daim müşteri mahremiyetine sadık kalır.

- Ticari piyasalar ile beraber satın almaları konusunda takip ve analiz gerçekleştirir.

- Devamlı olarak finansal gelişmelerden haberdar olmak için araştırma sağlar.

Bu gibi görev ve sorumluluklar ile beraber, broker emlak danışmanlığı kapsamında alıcı ve satıcı arasında etki bir köprü oluşturur.

Broker Olabilmek İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

İyi bir broker olabilmek için özellikle hızlı düşünmek ve müşteri iletişimini iyi sağlamak önemli nitelikler arasında yer alır. Aynı zamanda analiz yeteneği, mantıksal akıl yürütme ya da Yoğun stres altında çalışmak gibi unsurlar da ön plana çıkmaktadır. Araştırma ve rapor becerisi veya detay odaklı çalışma prensipleri mutlaka olmalıdır.