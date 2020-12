Brüt Ücret Nedir, Nasıl Hesaplanır? Brüt Maaş Kesintileri Nelerdir?

Brüt ücret; çalışana ödenen paranın kesintiler ve vergiler yapılmadan aldığı toplam para tutarıdır. Brüt ücret, işveren açısından önemlidir. Çalışan kişinin ise net ücrete dikkat etmesi gerekmektedir.



Brüt Ücret Nedir?



Brüt ücret; çalışanın maaş bordrosunda görünen kesintiler, sigorta ve vergilerinde dahil olduğu, işveren açısından ücret şeklinde ödenen toplam miktar olarak tanımlanabilir.



Brüt Ücret Nasıl Hesaplanır?



Hesaplamalar; şart olarak brüt ücret üstünden yapılmaktadır. Öncelikle çalışanın brüt çıplak yevmiyesi belirlenmektedir. Bireysel hizmet akdi ya da toplu iş sözleşmesiyle daha çok bir yevmiye öngörülmemişse yasalar gereği aylık ücretin bulunması adına günlük ücretin 30 ile çarpılması gerekir. Ücretin haftalık şekilde ödendiği durumlarda aylık ücretin bulunması adına önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret öncelikle 7'ye bölünüp günlük ücret daha sonra 30'la çarpılarak aylık ücret bulunmaktadır. Haftalık ücretin 4 haftayla çapılacak olması yanlış bir hesaplamadır.



Brüt Maaş Kesintileri Nelerdir?



Brüt ücretten yüzde 14'lük SGK primi sağlanır ve yüzde 1'lik işsizlik sigortası bedeli sağlanır. Brüt maaş içerisinden (0,00759) damga vergisi ve gelir matrahına göre yüzde 15'lik gelir vergisi alınır. Çıkan neticeler bir önceki sağlanan gelir matrahından düşürülür. Bunun dışında asgari geçim indirimi, çıkan sonuca eklenerek net maaş belirlenir.



Brüt Ücret ve Net Ücret Arasındaki Fark Nedir?



Çalışanlar, brüt maaş ve net maaş arasındaki farkı daha iyi anlamak için çalıştığı kuruluşun insan kaynakları departmanı biriminden maaş bordrosunu isteyebilir. Maaş bordrosu sayesinde brüt maaş ile hangi kesintilerin yapıldığı daha ayrıntılı incelenebilir.



- İlk zamanlarda herhangi bir kesinti yapılmadan kararlaştırılmış ücret, brüt maaş olarak bilinir. Kesinti ve vergilerin düşürülmesinden sonra kalan miktar ise net maaş olarak bilinmektedir.

- Net maaş ile brüt maaş arasındaki en önemli bağ; net maaş her zaman brüt maaşa bağlıdır.

- En önemli fark; brüt maaş, net maaştan her zaman daha yüksektir.

- Brüt maaş, işveren açısından her sene ödenen çalışan lehine bütün giderleri içerir. Net maaş ise çalışanın aylık şekilde sağladığı sabit miktardır.



Brüt ve net maaş arasındaki farklar bu şekilde sıralanabilir.