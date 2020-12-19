Bsmv Nedir, Nasıl Hesaplanır? Bsmv Açılımı Ne Demektir?

BSMV Türkiye’de 1986 yılında uygulamaya koyulmuş bir uygulama olup; BSMV rakamlarının gerçekleşmiş olan faiz kazancının ne kadarlık kısmına denk geldiği BSMV miktarına denk gelmektedir.



BSMV Nedir?



Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi olarak uygulanan BSMV ilgili bankaların elde etmiş durumda bulundukları komisyon ve ücret kazanımları, sigorta şirketlerinin sigorta poliçeleri üzerinde göstermiş oldukları prim tutarlarının yüzde 5’i oranında alınan vergiyi ifade eder.



BSMV, ülkemizde 1986 tarihinde uygulamaya konulmuş olup söz konusu uygulamaya doğrultusunda; BSMV rakamlarının gerçekleşmiş durumda olan faiz kazancının ne kadarlık olan bir kısmına tekabül ettiği BSMV oranına denk gelir.



Yüzde olarak belirtilir ve BSMV oranı bankalar, bireysel müşteriler ve sigortalar için yüzde 5 oranında olarak belirlenmiş durumdadır. BSMV seviyesi yüzde 5 yani 0.05 ile çarpılarak belirlenmekte olup, bankalar arasındaki mevcut işlemlerden alınan BSMV oranı ise yüzde 1’dir.



BSMV Nasıl Hesaplanır?



Ticari krediler, ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve taşıt kredisi borçları üzerinden alımı söz konusu olan faizler ve vadeli mevduat faizlerinin yanı sıra günlük faiz işletimi söz konusu olan vadesiz mevduat hesaplarının faiz kazanımlarından %5 oranında BSMV kesintisi yapılmaktadır. Ancak konut kredileri BSMV ‘den muaf tutulmuş durumdadır.



Sabit nitelikte olan taksitli kredi borçlarının geri ödemeleri sürecinde her ay gerçekleştirilen taksit ödemesi kredi tutarından düşüleceği için bu süreci izleyen ayların taksit tutarında faiz ve bu doğrultuda da BSMV ve KKDF’nin payları giderek azalış gösterirken ana para tutarındaki geri ödeme tutarının payı artış gösterir.



BSMV hesaplamasına örnek olarak: 12 ay vadeli olan, aylık taksitle geri ödemeli olan ve aylık faiz oranı %2,2 olan 10.000 TL tutarında olan ihtiyaç kredisi taksitleri içinde ödemesi gerçekleştirilen BSMV tutarı hesaplaması şu şekilde yapılır:



1. Taksit ödemesi için



Faiz oranı: Ana Para x Aylık Kredi Faizi Miktarı = 10.000 x %22 = 220 TL

BSMV: Faiz x BSMV Miktarı = 220 x %5 = 11 TL

KKDF: Faiz x KKDF Miktarı = 220 x = 33 TL



Gerçekleştirilecek Ana Para Ödemesi = 720 TL

Yapılacak Olan Taksit Tutarı: Ana Para + Faiz+BSMV + KKDF = 720 + 220 + 11 + 33 = 984 TL



Bsmv Açılımı Ne Demektir?



BSMV ifadesi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelen bir kısaltmadan oluşan bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. BSMV tutarının oranına denk gelen faiz kazancının yüzde (%) kaçlık bölümüne denk geldiğini gösteren orana BSMV Oranı adı verilmekte olup yüzde (%) ile ifade edilmektedir.