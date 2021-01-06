BTC'den 210 milyon 767 bin varil petrol aktı

BOTAŞ International ve BTC verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan boru hattının son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 2020 yılı sonuna kadar 3 milyar 571 milyon 15 bin 467 varil petrol, 4 bin 659 tankerle dünya pazarına ulaştırıldı.



Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hatla Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına sunuluyor.



Bir önceki sene 233 milyon 175 bin 907 varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, 2020 yılında ise 278 tankere 210 milyon 767 bin 244 varil yükleme yapıldı.



Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 21 milyon 327 bin 877 varille nisan ayında, en az sevkiyat ise 15 milyon 39 bin 188 varille kasım ayında gerçekleşti.



"Enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı olduk"



BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, faaliyete başladığı 2 Haziran 2006'dan bugüne kadar Azerbaycan petrolünü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BOTAŞ International'ın ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyledi.



2006'dan bu yana geçen 14 yılda 4 bin 600'ün üzerinde tanker yüklemesi yaptıklarını dile getiren Ekiz, "Yüklenen ham petrolün 3 milyar 570 milyon varili geçmesiyle enerji sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki yüz akı olduk." dedi.



Ekiz, dünya pazarına gerçekleştirdikleri sevkiyata ilişkin şunları ifade etti:



"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın güzide kuruluşlarından biri haline gelen kurumumuz, bu sene 15. yılını kutlayacak. Geçen 15 yılda BOTAŞ International, Türkiye'nin enerji piyasasındaki global bir markası haline dönüştü. Sektörde de önemli bir konuma sahip olan BOTAŞ International'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in belirlediği enerji politikalarıyla gelecekte de sektördeki başarılarını artıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum."



BTC Ham Petrol Boru Hattı



BIL, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.



Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.



Bölgede, her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu ve 2 pig istasyonu bulunuyor.