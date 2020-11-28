CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Bu hafta altın kaybettirdi!
28.11.2020 - 07:29 | | AA

Bu hafta altın kaybettirdi!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,36, dolar/TL yüzde 2,70, euro/TL yüzde 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 değer kaybetti.

Bu hafta altın kaybettirdi!
ABONE OL

BIST 100 endeksi, en düşük 1.299,27, en yüksek 1.351,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,36 artarak 1.328,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2.972,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 726,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,70 değer kazanarak 7,8410 liraya, euro da yüzde 3,20 artarak 9,3580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,92, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Dehşete düşüyorum

Dehşete düşüyorum

Sıradaki Haber