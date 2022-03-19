Bu hafta altın kaybettirdi

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarının etkisiyle emtiaların ralli yapması ons altın fiyatını 2070 doların üzerine taşıyarak 1.5 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın haftalık bazda yüzde 0.90 oranında değer kazanmıştı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Bu hafta ise Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler altın fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu. Heyetler arasındaki ilk görüşmelerden olumlu mesajlar gelse de son günlerde herhangi bir somut ilerleme kaydedilemedi.

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İki ülke arasında müzakerelerden bir sonuç çıkmazken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durma noktasına geldi. Rusya, Ukrayna başkenti Kiev’i kuşatamazken, çatışmalar halen sürüyor. Rusya en son 3 Mart’ta Herson kentinin alındığını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren Rusya’nın Ukrayna toprakları üzerinde ciddi bir kazanımı bulunmuyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin durma noktasına gelmesi de altın fiyatlarının düşüş kaydetmesinde etkili oluyor. Hem müzakerelerin hem de savaşın etkilerinin azalması jeopolitik risklerin gerilemesini beraberinde getiriyor. Bu durum risk iştahını artırırken, güvenli liman altına olan talebi azaltıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞLE KAPANDI

Ons altın pazartesi gününe 1988 dolardan başladı. Haftanın ilk üç gününde keskin bir düşüş kaydeden ons altın 1895 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının öncesi yükselişe geçen ons altın 1929 dolara kadar yükseldi.

Perşembe günü de kazanımlarını artıran ons altın 1949 doları gördü. Haftanın son işlem gününde ise ons altın Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin durma noktasına gelmesi ve jeopolitik risk algısının hafiflemesinin etkisiyle gerileme kaydetti. 1918 dolara kadar düşen ons altın 1921 dolardan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3.36 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Pazartesi gününe 939 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 893 liraya kadar geri çekilerek haftalık bazda en düşük seviyeye ulaştı.

Perşembe günü ons altındaki toparlanmanın etkisiyle yükselişe geçen gram altın 925 lira seviyesine çıktı. Haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 911 liraya kadar geri çekildi ve 913 liradan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 3.14 oranında kaybettirdi.