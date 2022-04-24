Bu hafta altın kaybettirdi

Altın fiyatlarında bu hafta itibarıyla hareketli bir seyir izlendi. Hafta başında 1998 doların üzerine çıkarak son 5 haftanın zirvesini gören ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi sonrası büyük bir kayıp yaşadı.

Salı günü 1943 dolara kadar geri çekilen ons altın perşembe günü kısmi toparlanma kaydetse de haftanın son iki işlem gününde yeniden düşüşe geçti.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, IMF’nin düzenlediği bir panelde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

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Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.

ONS ALTIN YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE GERİLEDİ

Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar sonrası ons altında baskı arttı. Perşembe günü 1936 dolara kadar geri çekilen ons altın cuma günü yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşayarak 1926 dolara geriledi. Ons altın haftayı 1931 dolardan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 2.12 oranında kaybettirdi.

GRAM ALTIN DA KAYBETTİRDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatında bu hafta ons altına paralel hareketler görüldü. Hafta başında ons altının 5 haftanın zirvesine çıkmasının etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 941 lirayı aştı.

Salı günü ons altının sert gerilemesi sonrası 916 liraya kadar düşen gram altın çarşamba günü hafif toparlanma kaydetti.

Perşembe ve cuma günleri aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 914 liraya kadar düştükten sonra haftayı 915 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.35 oranında kaybettirdi.