Bu hafta altın kaybettirdi

Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan Fed’in faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği mesajlar ise dikkatle takip edildi.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Haftaya 1896 dolardan başlayan ons altın salı günü 1850 dolar seviyesine kadar gerileyerek 2.5 ayın dibini gördü. Çarşamba günü Fed kararı sonrası yönünü yukarı çeviren ons altın perşembe günü 1909 dolara kadar yükseldi.

POWELL’IN GÜVERCİN MESAJLARI ALTINI DESTEKLEDİ

Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın sonraki toplantılarda politika faizinin 75 baz puan artırılma ihtimalinin Fed üyeleri tarafından görüşülmediğini söylemesinin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı yeniden 1900 dolar pivot seviyenin üzerini gördü. Powell’ın güvercin tonda açıklamaları altına destek verdi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed’in faiz artışına gitmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3.146 seviyesini aşarak 3 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanmasına yol açıyor.

Dolar endeksi cuma günü 104.061’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL BASKISI

ABD’de tahvil faizlerindeki keskin yükseliş ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın perşembe günü 1900 dolar seviyesinden geri çekilerek 1872 dolara kadar düştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma günü 1866 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1883 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.71 oranında kaybettirdi.

ONS ALTIN NİSAN AYINDA KAYBETTİRDİ

Ons altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 2.08 oranında kaybettirdi. Ons altın son 3 haftadır negatif bir seyir izliyor.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izledi. Haftaya 906 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 884 liraya kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte gram altın 912 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 905 liradan tamamladı.