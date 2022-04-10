Bu hafta altın kazandırdı

Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta Fed’in mart ayında gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklarındaydı. Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar küçültülmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 9 trilyon dolar büyüklüğü olan Fed’in toplam bilançosu yıllık olarak 1 trilyon dolar azaltılacak.

Ayrıca Fed üyeleri bu yıl birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktı.

DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİ AŞTI

ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesinin ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Dolar endeksi cuma günü 100.189 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında paylaşılan sıkı para politikasına ilişkin mesajlar sonrası 1915 dolara kadar geriledi.

Altının ons fiyatı çarşamba günü kısa süre içerisinde 1915 dolara gerilese de toparlanma kaydederek 1925 dolar seviyesinde kapandı.

ALTININ ONSU 1948 DOLARA ÇIKTI

Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı.

ONS ALTINDA FED VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Rus askerlerinin Ukrayna’dan çekilirken başkent Kiev’in yakınlarında bulunan Bucha kentinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin basına sızdırılması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Buna karşılık Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya’ya yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor. AB, Rusya’ya kömür ithalatını yasaklayan yaptırım paketini cuma günü onayladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırımlarını artırdı. AB ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları da özellikle emtia fiyatlarının sert yükselmesine neden oluyor.

Gıda ve enerji fiyatlarının küresel çapta hızla artması da dünya genelinde enflasyonu körüklüyor. Genel fiyat düzeyindeki artıştan korunmak amacıyla yatırımcıların altına yöneldiği görülüyor.

Fed’in sıkı para politikası sonrası altın fiyatlarında baskı artsa da küresel enflasyonun yukarı yönlü seyri ve Ukrayna krizi altına destek vermeye devam ediyor.

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü.

Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı.