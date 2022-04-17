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Bu hafta altın kazandırdı

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. İşte detaylar...

17.04.2022 - 09:09 | | UZMANPARA
Bu hafta altın kazandırdı

Para ve emtia piyasaları küresel ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı bu hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. 

ABD’DE REKOR ENFLASYON SONRASI ONS ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ 

Haftanın ilk işlem gününe 1947 dolardan başlayan ons altın salı günü ABD’de enflasyonun rekor seviyeye çıkmasının ardından 1978 dolara kadar yükseldi. Çarşamba günü de kazançlarını artıran ons altın 1981 dolara ulaşarak son 1 ayın zirvesine çıktı.

Perşembe günü 1960 dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra kayıplarını telafi eden ons altın cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1974 dolardan kapattı. 

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.30 oranında kazandırdı. 

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE 

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz aya ait yayınlanan tutanaklarında bilançonun aylık bazda 95 milyar dolar küçültüleceğinin açıklanması ve mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılacağına yönelik mesajların gelmesi doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oldu. 

ABD 10 yıllık tahvil faizi perşembe günü 2.835 seviyesini aşarak 2018 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizindeki artış doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açtı. 

Dolar endeksi perşembe günü 100.761’i aşarak 2 yılın zirvesine ulaştı. Doları küresel çapta güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da ABD’de enflasyonun rekor kırması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin halen sürmesi yatırımcıları güveni liman altına yönlendirdi. 

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününe 923 liradan başlayan gram altın salı günü ons altında görülen sert yükselişin etkisiyle birlikte 931 liraya yükseldi. 

Perşembe günü 922 liraya kadar geri çekilen gram altın cuma günü primli bir seyir izleyerek haftayı 929 liradan kapattı. 

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.74 oranında kazandırdı. 

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