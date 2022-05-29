Bu hafta altın kazandırdı

Son birkaç haftadır altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Ons altın ve gram altındaki primli seyir dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki yükselişin sebebi ne? İşte cevabı...

Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte ons altın fiyatı gerileme kaydetmişti. Fed’in nisan ayında 22 yılın en sert faiz artırışını gerçekleştirmesiyle birlikte ons altında baskı artmıştı.

Pazartesi gününe 1846 dolardan başlayan ons altın salı günü 1869 dolara ulaşarak haftalık bazda zirveyi gördü. Çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte ons altın düşüşe geçti.

FED’DEN 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed tutanaklarında üyeler önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceği mesajını verdi. Özellikle ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorlarken, genel fiyat düzeyindeki artışa karşı Fed piyasalara şahin söylemlerde bulunuyor.

ONS ALTINDA ‘FED’ ETKİSİ

Fed tutanaklarında piyasalara verilen şahin mesajlar sonrası ons altın 1842 dolara kadar geriledi. Perşembe günü de düşüş eğiliminde hareket eden ons altın 1840 dolar seviyesini gördü.

RESESYON ENDİŞESİ ONS ALTINI DESTEKLEDİ

Öte yandan perşembe günü ABD’de 1. çeyrek GSYH verileri açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 1.3 oranında daralma olacağı yönündeydi.

ABD’de ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesi ons altına talebi artırdı. Cuma gününe 1850 dolardan başlayan ons altın 1861 dolara kadar yükseldikten sonra 1853 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.38 oranında kazandırdı.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPAN KAZANDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son 2 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Pazartesi gününe 944 liradan başlayan gram altın cuma günü 981 liraya kadar çıkarak 20 Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir gram altın fiyatının yükselmesine neden oluyor.

Dolar/TL’nin geri çekilmesiyle birlikte 981 lira seviyesini gördükten sonra düşüşe geçen gram altın haftayı 965 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.4 oranında kazandırdı.