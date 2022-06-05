Bu hafta altına yatırım yapan kazandı mı?

Altın fiyatlarında bu hafta oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla düşüşe geçen ons altın 2 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydetmişti. Bu hafta ise ABD’den gelen kritik gelişmelerin ardından ons altında rüzgar tersine döndü.

ONS ALTIN 1835 DOLARDAN DÖNDÜ

Haftaya 1853 dolardan başlayan ons altın salı günü sert düşüş kaydederek 1835 dolara kadar geriledi. Perşembe günü ons altın 1870 dolara ulaşarak yükseliş kaydetti.

İSTİHDAM RAKAMLARI ALTINA YÖN VERDİ

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bu hafta ABD istihdam rakamlarındaydı. Perşembe günü özel sektör istihdamı açıklandı. ABD’de özel sektör istihdamı 128 bin artarak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Perşembe günü açıklanan bir diğer önemli veri ise ABD işsizlik maaşı başvurularıydı. 28 Mayıs ile sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 11 bin azalarak 200 bin oldu. Böylelikle ABD’de işsizlik maaşı başvuruları tarihi düşük seviyeye indi.

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki azalma piyasalar tarafından olumlu karşılanırken bu durum ons altının perşembe günü yükseliş kaydetmesinde etkili oldu.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ONS ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Cuma günü ise gözler ABD’de açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamlarında oldu. Buna göre tarım dışı istihdam 390 bin olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi ise istihdamın 328 bin olacağı yönündeydi.

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ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte ons altın düşüşe geçti. 1847 dolara kadar gerileyen ons altın haftayı 1851 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.13 oranında kaybettirdi.

GRAM ALTIN 993 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatındaki hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Haftaya 970 liradan başlayan gram altın cuma günü 993 liraya kadar çıktıktan sonra 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçeklemesinin ardından ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın yüzde 1’in üzerinde geriledi. Zirve seviyeyi gördükten sonra 20 lira birden düşen gram altın 973 liraya indi. Gram altın haftayı 977 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.2 oranında kazandırdı.