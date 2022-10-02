Bu hafta altına yatırım yapan kazandı mı?

Altın piyasasındaki sert hareket yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yurt içinde ise altına yatırım yapacak olanlar ‘fiyatlar düşecek mi, yoksa yükselecek mi?’ diye merak ediyor. Bu hafta altın piyasası sert hareketlere sahne oldu.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte emtia, hisse senetleri ve kripto paralarda sert düşüşler görülmüştü. Faiz artırımlarının etkisiyle birlikte dolar küresel çapta güçlenirken, faizsiz bir varlık olan altın piyasasında düşüş hızlanmıştı.

ALTIN PİYASASINDA ‘DOLAR’ ETKİSİ

Altın fiyatları bu hafta sert hareketlere sahne olan dolar endeksindeki seyirden etkilendi. Çarşamba günü dolar endeksi 114.778’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarak sert yükseldi.

2.5 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ

Dolar endeksinin 20 yılın rekorunu kırmasının ardından çarşamba günü ons altın fiyatı 1614 dolar seviyesine kadar gerileyerek 2.5 yılın dibini gördü. Hafta ortasının ardından dolar endeksindeki sert düşüş altın piyasasının yükselmesinde etkili oldu.

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20 yılın rekorunu gördükten sonra yönünü aşağı çeviren dolar endeksi yeniden 112’li seviyelere geri çekildi. Ons altın fiyatı cuma günü 1675 dolara kadar yükseldikten sonra 1661 dolardan haftayı tamamladı. Böylelikle 2 haftadır üst üste düşüş gösteren ons altın bu haftayı yüzde 1.27 oranında yükselişle kapattı.

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izledi. Çarşamba günü ons altındaki düşüşe bağlı olarak gerileyen gram altın 960 liraya kadar düşerek 2 ayın dibini görmüştü. Ons altının toparlanma göstermesinden destek bulan gram altın 990 liraya kadar yükselerek 1 gün içerisinde 30 lira birden arttı.

GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINA DAYANDI

Perşembe ve cuma günleri de primli seyreden gram altın 998 liraya kadar yükselerek neredeyse 1000 lira sınırına dayandı. Gram altın haftayı 988 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına 1.60 oranında kazandırdı.