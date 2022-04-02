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Bu hafta borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,50 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 2,36, dolar/TL yüzde 1,08, euro/TL yüzde 0,81 değer kaybetti.

02.04.2022 - 18:00 |
Bu hafta borsa kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 2.170,24, en yüksek 2.255,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,50 artarak 2.251,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,36 kayıpla 910 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 azalışla 6.100 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.528 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.498 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 14,6920 liraya, euro da yüzde 0,81 azalışla 16,2070 liraya geriledi.

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