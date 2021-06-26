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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

26.06.2021 - 11:23 | | AA
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 10,4510 lira oldu.

Geçen hafta 12,1000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,94 artışla 12,2140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 kazançla 9,5830 liradan kapandı.

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