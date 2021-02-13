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13.02.2021 - 07:38 | | AA

Bu hafta dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74, altının gram satış fiyatı yüzde 1,40, euro/TL yüzde 0,35 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bu hafta dolar kaybettirdi
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.519,00, en yüksek 1.558,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 artarak 1.538,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 liraya gerilerken, euro yüzde 0,35 artarak 8,5020 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.

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