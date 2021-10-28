Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
HaberlerUzmanpara Haberleri Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,85, dolar/TL yüzde 0,06 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, euro/TL yüzde 0,38 değer kaybetti.

28.10.2021 - 14:13 | | AA
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.470,59, en yüksek 1.524,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,85 artarak 1.522,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 554,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 azalışla 3.675,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 903,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 898 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kazanarak 9,6080 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,38 azalarak 11,1360 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

1+1 daire için 60 bin TL verdi! 7 yıl sonra şoke oldu

1+1 daire için 60 bin TL verdi! 7 yıl sonra şoke oldu

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Kardeşi doğduktan bir gün sonra ölümcül hastalığa yakalandı! Yaşananlar mucize gibi...

Kardeşi doğduktan bir gün sonra ölümcül hastalığa yakalandı! Yaşananlar mucize gibi...

Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası

Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası

Son dakika... Adıyaman’da faciadan dönüldü! 2 kişi yaralandı

Son dakika... Adıyaman’da faciadan dönüldü! 2 kişi yaralandı

Ormanlar karbon yaymaya başladı!

Ormanlar karbon yaymaya başladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası

Sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle vurulup gömüldüğü iddiası

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
Son dakika... Adıyaman’da faciadan dönüldü! 2 kişi yaralandı

Son dakika... Adıyaman’da faciadan dönüldü! 2 kişi yaralandı

Sıradaki Haber