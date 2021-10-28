Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.470,59, en yüksek 1.524,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,85 artarak 1.522,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 554,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 azalışla 3.675,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 903,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 898 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kazanarak 9,6080 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,38 azalarak 11,1360 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.