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30.01.2021 - 07:16 | | AA

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, dolar/TL yüzde 1,57, euro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçen hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 705,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 liraya, euro da yüzde 1,64 azalarak 8,8660 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

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