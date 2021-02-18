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18.02.2021 - 07:58 | | Foreks

'Bu yıl ABD ekonomisinde 3 aşama yaşanacak'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl ABD ekonomisinde 3 aşama yaşanmasını beklediğini ve sağlık yetkililerinin koronavirüs salgınını kontrol altına alma yönünde sağladıkları kazanımlar nedeniyle genel olarak "oldukça iyimser" olduğunu söyledi.

'Bu yıl ABD ekonomisinde 3 aşama yaşanacak'
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Bu yıl yaşanacak 3 aşamadan ilkinin, aşılama ilerlerken işsiz çalışanların ve küçük işletmelerin desteklenmeye devam edilmesine ihtiyaç duyulmaya devam edilecek olması nedeniyle en zorlusu olacağını belirten Barkin, yıl ortasında geçilecek ikinci aşamada aşılanan nüfusun geçen yılın büyük bölümünde yapamadıkları aktivitelerine geri dönmeye başlayacaklarını öngördüklerini vurguladı.

Barkin, üçüncü ve son aşamada ise işletmelerin daha normal bir ortama geri dönmelerinin beklendiğini belirtirken, ekonomi için ortaya koyduğu bu görünümün başarılmasının en önemli dayanak noktasının kamu sağlığı cephesinde başarı sağlanması olduğunu da ifade etti.

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