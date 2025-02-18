'Bu yıl daha zayıf bir Japon yeni olası'

Stratejistlere göre daha zayıf bir yenin etkenleri arasında Japonya'dan çıkışların hızlanması ve iki BoJ faiz artışından sonra hala düşük olan reel tahvil getirisi yer alıyor.

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Daha yüksek tahvil getirileri için faktörler arasında, daha fazla BoJ faiz artışını desteklemek için daha zayıf bir yen ve artan yerel enflasyon beklentileri yer alıyor.

BofA, 2025 sonu dolar/yen tahminini 160,00'tan 165,00'e ve 10 yıllık tahvil getiri projeksiyonunu %1,40'tan %1,65'e yükseltti.

Dolar/yen %0,45 artışla 151,08 seviyesinde, 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,5 baz puan artışla %1,390 seviyesinde.