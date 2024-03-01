'Bu yıl faiz oranlarını düşürmemizi bekliyorum'

Williams, New York'ta düzenlenen Yurttaş Bütçe Komisyonu 92. Yıllık Galası'nda yaptığı konuşmada, "Bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmemizi bekliyorum" dedi. "Enflasyonun düşmesi ve ekonominin daha dengeli hale gelmesiyle birlikte faiz oranlarını daha normal seviyelere çekmemizin mantıklı olduğunu düşünüyorum" diyen yetkili, "Bunu yapmak için bir aciliyet duygusu yok" diye de ekledi.

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Williams, "Bence para politikasını iyi bir yere oturttuk" dedi ve şimdi asıl meselenin enflasyonun %2'lik hedefe yaklaştığına dair güven kazanmak olduğunu söyledi.

Williams ayrıca, ekonominin Fed'in faiz oranı hedefini tekrar artırmasına neden olacak koşullar yarattığını görmediğini söyledi.

Williams, "Şu anda gördüklerime dayanarak para politikasını daha fazla sıkılaştırmamıza gerek yok" dedi. Ancak, "Açıkçası, görünüm değişirse, ekonomik koşullar oldukça önemli ölçüde değişirse, bilirsiniz, bunu yeniden düşünmek zorunda kalacağız" diye ekledi.

Williams'ın açıklamaları çarşamba günü Long Island'da yaptığı konuşmadaki görüşlerini büyük ölçüde tekrarladı. Güçlü ekonomik faaliyet ve enflasyon baskılarındaki dengesiz gerileme politikadaki gevşemenin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik yaratsa da, Fed'in bu yıl içinde %5,25 ile %5,5 arasında olan faiz oranı hedef aralığını aşağı çekmesi bekleniyor.