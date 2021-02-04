'Bu yıl GSYH'da güçlü büyüme bekliyorum'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, aşılamanın koronavirüs salgınının yarattığı tehdidi önümüzdeki aylarda ciddi şekilde azaltacağını öngördüğünü belirterek ABD ekonomisinden 2021'de güçlü büyüme beklediğini bildirdi.

"ABD'nin para ve maliye politikaları pandeminin makroekonomik hasarını olağanüstü etkin şekilde azaltmaya devam ediyorlar" diye konuşan Bullard, makroekonomik tahminlerin 2021 yılının tamamında ABD'de çok güçlü reel büyümeye işaret ettiklerini vurguladı.

İstihdam piyasasında toparlanmanın beklenenden çok daha güçlü olduğuna da işaret eden Bullard, hali hazırda yüzde 6,7 olan işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 4,8-5,4 aralığına düşebileceğini belirtti.

Bullard ayrıca, finansal piyasaların daha yüksek enflasyon beklediklerini ve cari fiyat baskısı okumalarındaki zayıflık dikkate alındığında bunun iyi bir şey olduğunu da vurguladı.