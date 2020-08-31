31.08.2020 - 07:36 |
Buffett, 5 Japon emtia şirketinden hisse aldı
Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın sahip olduğu Berkshire Hataway şirketi, Japonya'nın önde gelen 5 emtia ticareti şirketinden hisse aldı.
Berkshire Hataway'ın yaptığı açıklamaya göre, Tokyo Borsası'nda geçen yıl boyunca yapılan alımlarla Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni ve Sumitomo'dan yüzde 5'in biraz üzerinde oranda hisse toplandı.
Bu alımlar için yaklaşık 6,25 milyar dolar harcandı. Açıklamada, Japon şirketlerine yapılan yatırımın uzun süre devam ettirilmesinin planlandığı da belirtildi.