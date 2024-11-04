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Buffett, Apple hissesi satmaya devam ediyor

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway üçüncü çeyrekte Apple hisselerini satmaya devam etti.

04.11.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
Buffett, Apple hissesi satmaya devam ediyor

Berkshire Hathaway, ikinci çeyrekte neredeyse yarı yarıya azalttığı Apple varlıklarını üçüncü çeyrekte yaklaşık %25 oranında azalttı.

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Warren Buffett, Berkshire'ın Mayıs ayındaki yıllık toplantısında Apple'ın ilk çeyrekteki satışlarının kısmen vergi uygulamalarından kaynaklandığını ve teknoloji devinin Berkshire Hathaway için en büyük yatırım olmaya devam edeceğini ima etti. Bu hala geçerli, ancak Berkshire Hathaway'ın varlıkları geçen yılın sonunda 174,3 milyar dolar iken şu anda 69,9 milyar dolar değerinde ve neredeyse% 60'lık bir düşüş var. Buffett yıllık toplantıdan bu yana Apple hakkındaki görüşlerini açıklamadı.

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