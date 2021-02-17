Bullard'a göre Bitcoin dolar için bir tehdit değil

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bullard, "Bu konuda, yalnızca Fed politikalarını düşünüyorum; gördüğüm kadarıyla bu politika dolar ekonomisine dayanmaya devam edecektir" dedi.

Görülebildiği kadarlık bir süreçte, küresel ekonominin dolar bazlı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Bullard, "Altın fiyatları yükselse ya da düşse, Bitcoin'in fiyatı yükselse ya da düşse, bu durumu etkilemez" dedi.

Analistler Bullard'ın bu konuda, Bitcoin'in tarihinde ilk kez 50 bin doları aştığından kısa süre sonra konuştuğuna dikkat çekiyor.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 921 milyar dolara yükseldi. Böylece, JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti.