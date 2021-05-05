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'Büyüme bu yıl %5'in üzerinde olabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois, "Büyüme bu yıl yüzde 5'in üzerinde olabilir." ifadelerini kullandı.

05.05.2021 - 11:02 | | Foreks
'Büyüme bu yıl %5'in üzerinde olabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin bu yıl güçlü büyüme göstereceği yönündeki beklentisini tekrarladı.

Villeroy, "Bu yıl Euro Bölgesi'nin geneli ile uyumlu şekilde güçlü bir ekonomik toparlanma gösterebiliriz. Büyüme %5'in üzerinde gerçekleşebilir." dedi.

Villeroy öte yandan "Ekonomide sinyaller olumlu ancak tetikte kalmaya devam etmemiz gerek." şeklinde konuştu.

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