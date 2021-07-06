'Büyüme bu yıl yüzde 5'i aşabilir'
İtalya Ekonomi Bakanı Daniele Franco, yıl genelinde İtalya ekonomisinde büyümenin %5'i aşabileceğini söyledi.
06.07.2021 - 12:52 |
İtalya Ekonomi Bakanı Daniele Franco ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte muhtemelen %2 civarında büyüme gösterdiğini söyledi.
İtalya Bankacılık Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Franco, yıl genelinde ise büyümenin %5'i aşabileceğini kaydetti.
İtalya ekonomisi geçen yıl %1,8 daralmıştı.
Bakan öte yandan ekonomi politikasının büyümenin pandemi öncesi seviyeye dönmesini hedefleyerek genişlemeci kalmaya devam edeceğini de vurguladı.