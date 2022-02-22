'Büyüme görünümü belirsiz hale geldi'

Paolo Gentiloni, Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılan iki bölgeyi tanımasının Euro Bölgesi'nin 2022 yılı büyümesi için daha belirsiz hale gelmesine yol açtığını savundu.

Brüksel'de düzenlenen bir konferansta konuşan Gentiloni, "Etrafımızda belirsizlik devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılan iki bölgeyi tanıyarak uluslararası yasaları ihlali bu belirsizliği güçlü şekilde artırdı" dedi.

AB Komisyonu 10 Şubat'ta yayınladığı raporda Euro Bölgesi için 2022 yılı büyüme oranını yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirmişti.