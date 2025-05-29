Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.
29.05.2025 - 09:02 | | AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Haberin Devamı
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 büyüyeceğini öngörmüştü.
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4, 4. çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetmişti.