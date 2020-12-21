Cagr Açılımı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İşiniz gereği mali planlamalar ya da analizler ile ilgileniyorsanız CAGR terimini mutlaka duymuşsunuzdur. CAGR açılımı Bileşik Yıllık Büyüme Hızı demektir. Muhasebe işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.



CAGR Açılımı Nedir?



CAGR, terimin İngilizce açılımının ilk harflerinden oluşmaktadır. İngilizcesi Compound Annual Growth Rate'dir. Bu terimin Türkçe karşılığı ise Bileşik yıllık Büyüme Oranı ismi ile bilinir. Bu terim YBBO şeklinde de bilinmektedir.



CAGR Ne İşe Yarar?



CAGR, şirketler tarafından yapılmış olan yatırımların yıllık olarak büyük hızlarının gösterildiği bir finansal terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani en erken bir yıl önce yaptığınız yatırımın günümüzdeki getirisinin ve karlılık oranının hesaplanması anlamına gelmektedir.



Ancak unutulmamalıdır ki, yapılan yatırımlarda her yıl büyüme olacak diye bir kaide bulunmamaktadır. Bazı zamanlar yatırımlarda düşüşler de gözlemlenebilmektedir. Fakat başlangıç ile bitiş arasındaki oranlamadan ortalama bir değer bulmak mümkündür. İşte bu oranlama CAGR ismi ile bilinmektedir.



CAGR Nasıl Hesaplanır?



CAGR hesaplamasını yapabilmek için yatırımın ilk baştaki değeri ile günümüzdeki değerinin oranlanması şeklinde olmaktadır.



CAGR hesaplaması teknolojinin gelişmesinden beri kolay bir şekilde hesaplama araçları ile yapılabilmektedir. Ancak CAGR formülü de vardır. Bu formül ile de hesaplama işlemi yapılabilmektedir.



CAGR formülü aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;



CAGR = ( Bitiş değeri - Başlangıç değeri ) ^(1/n) -1



CAGR oranını Excel üzerinden kolay bir şekilde hesaplamanız mümkündür. Excel'de C2 hücresine yatırımın başlangıçtaki değeri yazılır. C3 hücresine ise yatırımın en son değeri yazılır. Buradan formül kısmına; (C3 / C2) ^(1/n) - 1 yazılarak işlem sonucu kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Bu şekilde CAGR Excel'den kolay bir şekilde hesaplanır.