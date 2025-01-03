Capital Economics'ten ABD borsası tahmini

Bu öngörü doğru çıkarsa, borsa tarihinde üç yıl üst üste bu büyüklükte kazanç elde eden ikinci borsa olacak. Borsa en son 1990'ların sonundaki dot-com balonu sırasında %20'nin üzerinde yıllık kazanç elde etmişti; S&P 500 1997'de %31, 1998'de %27 ve 1999'da %20 değer kazanmıştı.

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S&P 500, 2023'te yaklaşık %24 ve 2024'te %23 getiri sağladı. Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti Diana Iovanel, "Yapay zeka konusundaki coşkunun, özellikle daha yüksek değerlemeler yoluyla ABD 'büyük teknoloji' hisse senedi fiyatlarını daha da artıracağını ve kazançların borsa genelinde genişleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD hisse senetleri için değerlemelerin, fiyat-kazanç oranına göre dot-com balonu sırasında görülen zirvenin hala çok altında olduğunu ve bunun da daha fazla yer olduğunu gösterdiğini vurgulayan Iovanel, "Ve büyük teknoloji hisse senetlerini içeren sektörlerin aşırı kazanç getirisi - gerçek 'risksiz' getirileri hesaba katan bir değerleme ölçüsü - hala bu balonun zirvesindeki seviyesinin çok üzerinde" dedi.

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Iovanel, ABD ekonomisinin 2025 yılında büyük gelişmiş ekonomilerden daha iyi performans göstermeye devam etmesi gerektiğini ve bunun da kurumsal kazanç beklentilerini yükseltmeye yardımcı olacağını söyledi.