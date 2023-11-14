'Cari fazla 23 ayın en yüksek seviyesinde'

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

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Merkez Bankası'nca açıklanan cari işlemler hesabına ilişkin de Bolat şunları kaydetti: "Cari işlemler hesabı eylül ayında 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır. Hizmetler ihracatımız son 12 ay toplamı olarak 2023 Eylül ayında 98,3 milyar dolara, turizm gelirimiz ise son 12 ayda, yıllık bazda 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilediler. Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı güçlendirilip, diğer taraftan da makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecek."

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'HİZMET İHRACATI VE TURİZM GELİRİ REKOR TAZELEDİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada da "Dış ticarette yakaladığımız istikrarlı yükseliş ve büyümenin en önemli ekonomik göstergelerinden biri olan cari işlemler hesabımızda eylül ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık yüzde 48,7, yıllık yüzde 54,5 azalarak, 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmetler ihracatımız ise eylül ayında yıllık yüzde 8,6 oranında artışla aylık 10,3 milyar dolar, turizm gelirlerimiz ise yüzde 13,7 oranında artışla aylık 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece hizmetler ihracatımız, eylül ayında son 1 yıl itibariyle 98,3 milyar dolara ve turizm gelirlerimiz de son 1 yıl itibariyle 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilemiş oldular" denildi.

'YAPISAL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR'

Ekim ayında dış ticaret açığının yıllık yüzde 14,9 oranında azalışla 6,7 milyar dolar olduğu belirtilerek "Dış ticaret açığındaki bu azalışın, 2023 Ekim ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak 'Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçirirken, bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı güçlendirilip, diğer taraftan da makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.