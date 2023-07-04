Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Cari fiyat yükselişi satış için kullanılıyor'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Cari fiyat yükselişi satış için kullanılıyor'

'Cari fiyat yükselişi satış için kullanılıyor'

Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale tarafından kripto analiz şirketi Glassnode'nin verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre Bitcoin madencileri cari fiyat yükselişini satış için kullanıyor.

04.07.2023 - 09:51 |
'Cari fiyat yükselişi satış için kullanılıyor'

Verilere göre borsalara gönderilen madenci geliri oranı geçtiğimiz birkaç haftada tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Luxor Technologies'den Colin Harper yaptığı açıklamada, "Madencilerin çoğu geçtiğimiz 2 yıldan derslerini aldı. Bazı madenciler Bitcoin'deki cari yükselişi çıkardıkları coinleri likidite etmek için kullanıyor" dedi.

Bitcoin fiyatı bu yıl 16 bin 500 dolardan başlayan hareket ile 31 bin doların üzerine çıktı.

Baba, 6 yaşındaki oğlunu Kolombiya’ya kaçırdı! Anne geçici velayetini aldı

Baba, 6 yaşındaki oğlunu Kolombiya’ya kaçırdı! Anne geçici velayetini aldı

İstanbul’da korku dolu anlar: Polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı

İstanbul’da korku dolu anlar: Polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı