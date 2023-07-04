'Cari fiyat yükselişi satış için kullanılıyor'

Verilere göre borsalara gönderilen madenci geliri oranı geçtiğimiz birkaç haftada tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Luxor Technologies'den Colin Harper yaptığı açıklamada, "Madencilerin çoğu geçtiğimiz 2 yıldan derslerini aldı. Bazı madenciler Bitcoin'deki cari yükselişi çıkardıkları coinleri likidite etmek için kullanıyor" dedi.

Bitcoin fiyatı bu yıl 16 bin 500 dolardan başlayan hareket ile 31 bin doların üzerine çıktı.