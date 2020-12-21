Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır? Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

Bilançolarda bulunan aktif ve pasif bölgede yer alan varlıklar ve kaynaklar ile işletmelerin pek çok oranı hesaplanabilir. Bu oranlardan birisi de cari oranlardır. Cari oranlar işletmelerin aktif bölümünde yer alan dönen varlıklar ve pasif bölümünde yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklar ile belirlenmektedir.

Cari Oran Nedir?

Bilançolar iki ana kısımdan meydana gelmektedir. İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların hangi kaynaklar ile elde edildiğini göstermektedir. Varlıklar Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu kısım aynı zamanda yatırımlar da denilmektedir. Kısa vadeli yatırımlar dönen varlıklar ise uzun vadeli yatırımlar duran varlıklar olduğunu söyleyebiliriz.

Bir işletmenin likit varlıklarını gösteren varlıklar dönen varlıklardır. Dönen varlıkların vadesi bir yıldan kısa olan borçlarına oranına cari oran denilmektedir. Ayrıca cari oran kısa vadeli borçların karşılığında sahip olunan nakdi performans hakkında bilgi vermektedir.

Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

Cari oran hesaplanmasında dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmaktadır. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi soncunda cari oran bulunur. Sonuç olarak cari oran işletme sermayesinin yeterliliğini gösterir. Net işletme sermayesi ile kıyaslandığı zaman daha tutarlı bir analiz elde edilir. Net işletme sermayesi işletmenin kısa vadedeki nakit ihtiyacının rakamsal olarak ifade edilmesidir. Net işletme sermayesinin formülü ise şu şekildedir:

Net İşletme Sermayesi: Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

Cari oran hesaplanması sonucunda elde edilen oran sahip olunan her 1 birimlik borca karşılık ne kadar varlık olduğunu göstermektedir. Buna bir örnek vermek gerekir ise cari oranın sonucu 2,5 ise bu çok iyi bir durumdur. Bu durum her 1 TL'lik borca karşılık 2,5 TL'lik varlık olduğu anlamına gelmektedir. Cari oranın 1 altında olması ise nakit sıkıntısının yaşandığını belirtmektedir.