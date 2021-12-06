Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaCBI, İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri CBI, İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü

CBI, İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), İngiltere ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü.

06.12.2021 - 07:53 |
CBI, İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü

İngiltere Sanayi Konfederasyonu artan maliyetler ve tedarik sıkıntılarının İngiltere ekonomisinin toparlanmasına zarar vereceğini tahmin etti ve bu yıl ile gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşürdü.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 8,2'den yüzde 6,9'a çeken CBI, 2022 beklentisini de yüzde 6,1'den 5,1'e indirdi.

İşletme yatırımlarının diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalmasını bekleyen CBI, yatırımların 2023 sonuna kadar koronavirüs öncesinin yüzde 3 altında kalmaya devam edeceğini de öngördü.

CBI açıklamasında, Omicron varyantının daha fazla aşağı yönlü risk yarattığı da vurgulandı.

Çalışanlar dikkat! Özel korumaya alındı, 5 yıl içinde isteyin
Van'da şiddetli deprem! Peş peşe açıklamalar geldi
Bu gurur Esmanur'un! 'Kız çocuklarına ilham olmak istiyorum'
Erdoğan'dan flaş açıklama! Mesele dolar-faiz değil
Yerli otomobilde geri sayım! En önemli parçalarından birinde kullanılacak
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Ödüller sahiplerini buldu
Artan fiyatlar sonrası kritik çağrı: Gelin beraber inşa edelim
Tümer Metin'in şaşkınlığı: 'By-pass falan mı oldu?'
MasterChef'te elenen isim belli oldu! 'Bir yarışmadan öte...'
Ünlü markadalar veda ediyor! Türkiye'ye özel üretim
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Kadıköy'de protesto!
Rus basını yazdı: Türkiye'den İHA alacak!
Türkiye'den 'Turkey' hamlesi! İşte hindinin sıra dışı hikayesi
Yunan medyası kendinden geçti! ABD'den şoke eden adım
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Çalışanlar dikkat! Özel korumaya alındı, 5 yıl içinde isteyin
Çalışanlar dikkat! Özel korumaya alındı, 5 yıl içinde isteyin
Van'da şiddetli deprem! Peş peşe açıklamalar geldi
Van'da şiddetli deprem! Peş peşe açıklamalar geldi
Bu gurur Esmanur'un! 'Kız çocuklarına ilham olmak istiyorum'
Bu gurur Esmanur'un! 'Kız çocuklarına ilham olmak istiyorum'
Erdoğan'dan flaş açıklama! Mesele dolar-faiz değil
Erdoğan'dan flaş açıklama! Mesele dolar-faiz değil
Yerli otomobilde geri sayım! En önemli parçalarından birinde kullanılacak
Yerli otomobilde geri sayım! En önemli parçalarından birinde kullanılacak
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Ödüller sahiplerini buldu
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Ödüller sahiplerini buldu
Artan fiyatlar sonrası kritik çağrı: Gelin beraber inşa edelim
Artan fiyatlar sonrası kritik çağrı: Gelin beraber inşa edelim
Tümer Metin'in şaşkınlığı: 'By-pass falan mı oldu?'
Tümer Metin'in şaşkınlığı: 'By-pass falan mı oldu?'
MasterChef'te elenen isim belli oldu! 'Bir yarışmadan öte...'
MasterChef'te elenen isim belli oldu! 'Bir yarışmadan öte...'
Ünlü markadalar veda ediyor! Türkiye'ye özel üretim
Ünlü markadalar veda ediyor! Türkiye'ye özel üretim
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Kadıköy'de protesto!
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Kadıköy'de protesto!
Rus basını yazdı: Türkiye'den İHA alacak!
Rus basını yazdı: Türkiye'den İHA alacak!
Türkiye'den 'Turkey' hamlesi! İşte hindinin sıra dışı hikayesi
Türkiye'den 'Turkey' hamlesi! İşte hindinin sıra dışı hikayesi
Yunan medyası kendinden geçti! ABD'den şoke eden adım
Yunan medyası kendinden geçti! ABD'den şoke eden adım
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
İstanbullular dikkat! 30 gün sürecek yol çalışması başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün sürecek yol çalışması başladı

Igor Tudor, İtalya'da tarih yazmaya devam ediyor

Igor Tudor, İtalya'da tarih yazmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLER

İstanbullular dikkat! 30 gün sürecek yol çalışması başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün sürecek yol çalışması başladı

ABD'nin Rusya'ya yaptırım seçenekleri masada

ABD'nin Rusya'ya yaptırım seçenekleri masada

Samsun'da FETÖ operasyonu! 1 emekli albay gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ operasyonu! 1 emekli albay gözaltına alındı

34 yıllık otobüs şoförü 'boyu kısa' diye işten atıldı

34 yıllık otobüs şoförü 'boyu kısa' diye işten atıldı

Sağlıkta kadın liderlerin devri

Sağlıkta kadın liderlerin devri