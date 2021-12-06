CBI, İngiltere için büyüme tahminlerini düşürdü

İngiltere Sanayi Konfederasyonu artan maliyetler ve tedarik sıkıntılarının İngiltere ekonomisinin toparlanmasına zarar vereceğini tahmin etti ve bu yıl ile gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşürdü.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 8,2'den yüzde 6,9'a çeken CBI, 2022 beklentisini de yüzde 6,1'den 5,1'e indirdi.

İşletme yatırımlarının diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalmasını bekleyen CBI, yatırımların 2023 sonuna kadar koronavirüs öncesinin yüzde 3 altında kalmaya devam edeceğini de öngördü.

CBI açıklamasında, Omicron varyantının daha fazla aşağı yönlü risk yarattığı da vurgulandı.