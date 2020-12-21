Cds Nedir, Ne İşe Yarar? Cds'in Açılımı Ve Türkçe Anlamı Ne Demektir?

CDS, bir tür sigortalama garantileme işlemi olarak düşünülebilir. Eğer finans işleri ile ilgileniyor, ticari hayatınız mevcutsa ya da bankacılık sektöründe bulunuyorsanız anlamını bilmeniz gereken ekonomik terimlerden bir tanesidir.



CDS Nedir, Ne İşe Yarar?



İnsanlar, ticaret hayatında ödeme yapmakta ya da bir ürün almakta ekonomik olarak zorluk yaşayabilir. Ya da her hangi yüksek değerli bir şey alınacağı zaman yetersiz kalınan durumlarda, vadeli para çekme ve kredi işlemlerine başvurulur. Bu gibi durumlarda verilen kredinin ödenmeme riski ile karşılaşılır. CDS, bu durumda devreye girer. Kredinin ödenmeme değeri öncelikle tespit edilir ve bu değere göre kredinin sigortalanması için bir değer ortaya çıkarılır. Bu işlemin tümüne CDS adı verilir. Özellikle faizli ödemelerin artış gösterdiği şu günlerde CDS sıkça kullanılan sadece kişisel değil ülke bazında da ele alınan bir değerdir.



CDS'nin Açılımı ve Türkçe Anlamı Ne Demektir?



CDS yani; Credit Default Swap yabancı terimin kısaltması olarak karşımıza çıkar. Türkçe de karşılığı ise Kredi Temerrüt Takası olarak anlam bulur.



Ülkelerin CDS Puanı Ne Anlama Gelmektedir?



Ülkelerin kredi riskleri de hesaplanarak bir CDS puan verisi elde edilmektedir. Bu durumda beş yıllık veriler göz önüne alınarak bir hesap yapılır. Ülkelerin kredi risk primleri aslında vatandaşın kredi öderken vereceği faiz oranını da etkilemektedir Ayrıca ülkeler arası sıralamada CDS değeri yükselişi ya da düşüşü de ifade eder.