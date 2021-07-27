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Çek yasağı kararları artış gösterdi

Çek yasağı kararlarında haziran ayında yıllık bazda yüzde 59,4 oranında artış yaşandı.

27.07.2021 - 14:45 |
Çek yasağı kararları artış gösterdi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın haziran ayında 2 bin 650 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda 4 bin 224 oldu.

Bir önceki ay çek yasağı kararı 2 bin 764 seviyesindeydi.

Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 2 bin 198 oldu. Bir önceki ay sayı bin 484, geçen yıl aynı ay bin 470 olmuştu.

Böylece birikimli çek yasağı kararları 23 bin 836'ya ulaştı.

Çek yasağı ortadan kaldırma kararları bin 51 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 634, tüzel kişi sayısı 232 olarak belirlendi.

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