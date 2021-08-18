Çek yasağı kararları düşüş gösterdi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın temmuz ayında 4 bin 228 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda 3 bin 141 oldu.

Bir önceki ay çek yasağı kararı 4 bin 224 seviyesindeydi. Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 1 bin 676 oldu. Bir önceki ay sayı 2 bin 198, geçen yıl aynı ay 2 bin 306 olmuştu.

Böylece birikimli çek yasağı kararları 26 bin 977'ye ulaştı. Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 902 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 551, tüzel kişi sayısı 209 olarak belirlendi.