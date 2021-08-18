Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇek yasağı kararları düşüş gösterdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çek yasağı kararları düşüş gösterdi

Çek yasağı kararları düşüş gösterdi

Çek yasağı kararlarında temmuz ayında yıllık bazda yüzde 27,7 oranında düşüş yaşandı.

18.08.2021 - 16:37 |
Çek yasağı kararları düşüş gösterdi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın temmuz ayında 4 bin 228 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda 3 bin 141 oldu.

Bir önceki ay çek yasağı kararı 4 bin 224 seviyesindeydi. Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 1 bin 676 oldu. Bir önceki ay sayı 2 bin 198, geçen yıl aynı ay 2 bin 306 olmuştu.

Böylece birikimli çek yasağı kararları 26 bin 977'ye ulaştı. Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 902 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 551, tüzel kişi sayısı 209 olarak belirlendi.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı!

120 bin liralık kabus! Sevgili gibi geldiler, su dolu sürahi bırakıp gittiler

120 bin liralık kabus! Sevgili gibi geldiler, su dolu sürahi bırakıp gittiler

DSÖ'den "Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları" uyarısı

DSÖ'den "Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları" uyarısı

Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

120 bin liralık kabus! Sevgili gibi geldiler, su dolu sürahi bırakıp gittiler

120 bin liralık kabus! Sevgili gibi geldiler, su dolu sürahi bırakıp gittiler

Sıradaki Haber
Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Sıradaki Haber
Taliban'dan Afgan kadına infaz

Taliban'dan Afgan kadına infaz

Sıradaki Haber
Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber