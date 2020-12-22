Çeki Listesi Nedir, Ne İşe Yarar? Çeki Listesi Nasıl Hazırlanır?

Çeki Listesi oldukça önemli bir konudur. Bir eşyanın kaç adet olduğu en kolay şekilde Çeki Listesi ile hesaplanabilir. Zamandan tasarruf etmek amacı ile de oldukça önemlidir.

Çeki Listesi Nedir?

Çeki listesi, dış ticarette işleme konu olan eşyanın; lojistik süreçler için hangi kapta nasıl taşınacağı ve taşıma sırasındaki miktarı gösteren bir belgedir. Standartlaştırılmış bir ara yüzü olmadığı sebebi ile dış ticaret işlemlerinde farklılıklar olabilir. Eşyanın ödeme yöntemi, taşınma şekli ve miktarlarına göre değişik şekilde hazırlanır.

Çeki Listesi Ne İşe Yarar?

Bu liste sayesinde eşyanın hangi kapta kaç adet olduğunun kolay şekilde bulunmasını sağlar. Türkçe hazırlanmış hali, dış ticaret işlemlerine konu olan faturalar ile birlikte gümrük noktalarına verilir. Gümrük memurları faturalar, çeki listesi ve konteyner kontrolünü yaptıktan sonra eşyaların çıkartılmasına izin verirler.

Çeki Listesi Nasıl Hazırlanır?

3 ayrı bölümden oluşan çeki listesinde başlık, gövde ve alt kısım gibi bölümler bulunmaktadır. Çeki listesine eklenilmek istenen tüm ürünler EXCEL programına yazılır. Tüm ürünlerin karşısına adeti, kilosu ve benzeri özellikleri yazılır. Alt bölüme geçildikten sonra toplam satırı açarak yukarda belirtilmiş olan ürünlerin toplam adeti, net ağırlıkları ve benzeri bilgiler doldurulur. Bir alt satıra geçilip yükleme limanı, teslimat şekli, nakliye firması ve de benzeri bilgiler de eklenir. En son aşama olarak da başlık bölümüne geçilir ve çeki listesi başlığı tarihini ve de listenin numarası eklenmelidir. Bu şekilde çeki listesi kullanım için hazır olacaktır.