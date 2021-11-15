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Çelik ve alüminyum tarifeleri müzakere edildi

Japon ve ABD'li Ticaret Bakanları, ABD'nin Japonya'dan ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulanan yüksek gümrük vergilerinin kaldırılmasını görüştü.

15.11.2021 - 08:03 | | AA
Çelik ve alüminyum tarifeleri müzakere edildi

Tokyo'yu ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile Japonya Ticaret Bakanı Hagiuda Koiçi, yaptıkları görüşmede ikili ticari ilişkileri ele aldı.

İkili, önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya alınan, Japonya'dan çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüksek gümrük vergilerinin kaldırılmasını görüştü.

Görüşmede küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısının hafifletilmesi ve uluslararası lojistik sahasında iş birliği fırsatlarının da ele alındığı kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, "ABD ve Japonya bu sahada (çelik ve alüminyum) ikili endişeleri çözmeye çalışacak." ifadeleri kullanılmıştı.

O dönem Trump'ın izlediği "Önce Amerika" dış ve ticari politikaları uyarınca ABD, 2018'den beri ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.

Kyodo ajansı Japonya'nın bu süre zarfında "mütekabiliyet uygulamadığını" ve durumun normalleşmesi için müzakere yolunu tercih ettiğini aktardı.

Göreve gelmesi sonrası Asya bölgesini ilk kez ziyaret eden Raimondo'nun Japonya sonrası Singapur ve Malezya'ya uğrayacağı bildirildi. 

Ziyaretin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında benzer olarak, 3 yıldır devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri ihtilafında geçen ay sonu çözüm sağlanması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

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