Cfd Açılımı Ve Türkçesi Nedir? Hisselerde Cfd Ne Anlama Gelir?

Cfd İngilizceden Türkçeye girmiş olan ve ekonomideki her alanda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Cfd İngilizce'de "Contract for difference" olarak geçer.



Cfd Açılımı ve Türkçesi Nedir?



İngilizcesi "Contract for difference" olan Cfd kavramı Türkçe'de "Fark Sözleşmeleri" olarak adlandırılır. Finansal anlamda fark sözleşmelerini kullanarak hisse senedi, emtia ve tahvil gibi varlıklara fiziksel olmayan yatırımlar yapılabilir, bu varlıkların alım satımdaki fiyat beklentileri satılabilir.



Cfd kontratlar ile varlıklar fiziksel olmadan alınabilir ve hisse senedi, tahvil ve emtia gibi varlıklara fiziksel olarak sahip olunmadan bu varlıkların fiyat beklentilerinde alım satım işlemleri yapılabilir. Yüksek bir sermayeye sahip olmadan alım satım yapılmasına izin veren Cfd kontratlar hızlı ve kolay yatırım araçları olarak geçerler.



Hisselerde Cfd Ne Anlama Gelir?



Hisse senetlerinde yapılan Cfd kontratlar yani fark sözleşmeleri kaldıraç içeren yatırım araçlarıdır. Cfd kontratlardaki kaldıraç işlemlerinden faydalanılarak küçük sermaye ile büyük kazançlar elde etmek olasıdır. Bu yönüyle Cfd kontratlar yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Cfd hisse senetleri yatırımın yapıldığı şirkete herhangi bir ortaklık hakkı sağlamaz.



Vadeli Cfd kontratları süresi belli olan dayanak varlığının da vadesi olan sözleşmelerdir. Vadeli Cfd kontatlar ile vade süresi dahilinde sınırsız miktarda alım satım işlemi yapılabilir. Vade süresi dolduğunda Cfd kontrat dahilinde açık işlem varsa sistem tarafından bu işlem otomatik olarak kapatılır.



Cfd'nin yatırımcılara sağladığı bazı avantajlar şunlardır:



- Düşük komisyon oranları

- Hızlı ve kolay işlemler

- 7/24 takip edilebilen anlık fiyat değişim grafiği

- Düşük sermaye ile büyük kazanç sağlama

- Düşük başlangıç teminatları

- Endeks, hisse senedi ve emtialara tek bir platform üzerinden ulaşılması

- Varlık fiyatlarının düşmesinden de yükselmesinden de olumlu etkilenme