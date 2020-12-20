CIF Bedeli Nedir? İhracatta CIF Ne Anlama Gelir?

Navlun (CIF), bir alıcının nakliye sırasında siparişinin masraflarını, sigortasını ve navlunu karşılamak için bir satıcı tarafından ödenen bir masraftır.



CIF Bedeli Nedir?



Maliyet, sigorta ve navlun (CIF), ithalat ve ihracat nakliyesinin yaygın bir yöntemidir. CIF, satıcının üçünden de sorumlu olduğu Maliyet, Sigorta, Navlun anlaşması anlamına gelen bir ifadedir. Satıcı, uluslararası satın alırken, kargoyu yolculuk boyunca sigortalarken, kargoyu ihraç etmek ve varış limanına varıncaya kadar göndermekle sorumludur.



CIF Incoterms kapsamında nakliye yapılırken, mallar tekneye güvenli bir şekilde yüklendikten sonra mülkiyet varlıklarının devri, ancak satıcı navlun ücretlerini ödemek ve nakliye sigortasını sağlamaktan sorumludur. Bu, satıcının, mallar varış limanına ulaşana kadar kargoyu taşımakla ilgili tüm masrafları ödediği anlamına gelir. Alıcı, ithalat sürecinden ve gönderinin gümrükten getirilmesi ve ürünlerin nihai varış yerine teslim edilmesiyle ilgili maliyetlerden sorumludur.



İhracatta CIF Ne Anlama Gelir?



CIF, malların satıcıdan alıcıya ne zaman aktarılacağını belirler. CIF yalnızca deniz veya su yolu gönderileri için geçerlidir ve başka hiçbir nakliye şekli yoktur. Bu gönderi yöntemi en yaygın olarak dolu konteynerler gönderirken kullanılır.



CIF'nin sözleşme şartları, satıcının sorumluluğunun ne zaman sona erdiğini ve alıcının sorumluluğunun ne zaman başlayacağını belirler. CIF, ithalatçılar için geleneksel bir mal sevkiyatı yöntemidir.



CIF Sözleşmeleri ile Alıcı ve Satıcı Sorumlulukları Nelerdir?



CIF incoterm kapsamında bir satışı kabul ederken, satıcı ve alıcı için bireysel sorumlulukları vardır. Satıcının sorumlulukları şunları içerir:

Ürün için ihracat lisansı satın alma,

Malların taşınmasının veya taşınmasının maliyet ve sözleşmelerinin karşılanması,

Mallara verilen herhangi bir hasar veya tahribatın maliyetini karşılamak

Alıcının sorumlulukları:

Kargoyu limandan son teslim varış noktasına taşımak için lojistiğin organize edilmesi,

Gümrük işlemleri, harçlar ve vergiler dahil tüm ithalat gereksinimleri karşılamak.

Gümrük muayenesi veya ithalatla ilgili bir sorun olması durumunda, sorunun giderilmesinden sorumludur.