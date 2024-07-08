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Uzmanpara Çinli BYD, Türkiye'ye geliyor
Haberler Uzmanpara Çinli BYD, Türkiye'ye geliyor

Çinli BYD, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul etti, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

08.07.2024 - 17:39 |
Çinli BYD, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı.

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ANLAŞMA İMZALANDI

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı. İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurmasının öngörüldüğü belirtilerek "2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

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