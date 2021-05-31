Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇip kıtlığı birkaç yıl daha sürebilir
HaberlerUzmanpara Haberleri Çip kıtlığı birkaç yıl daha sürebilir
ABONE OL

Çip kıtlığı birkaç yıl daha sürebilir

ABD Kaliforniya, Santa Clara'daki Silikon Vadisi merkezli, dünyanın önde gelen yarı iletken çip üreticilerinden Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının, üretim sorunlarının çözümüne kadar, birkaç yıl daha sürebileceğine dikkat çekti.

31.05.2021 - 09:17 | | DHA
Çip kıtlığı birkaç yıl daha sürebilir

Tayvan'daki Computex Fuarı kapsamında düzenlenen online bir oturumda konuşan Gelsinger, endüstrinin bir yandan kısa vadeli kıtlığı gidermek için adımlar atarken, sektörde genel üretim kapasitesi, işlem tabakaları ve yarı iletken elemanlar eksikliğinin giderilmesinin ise birkaç yıl alabileceğini vurguladı.

Bu arada, Logitech CEO'su Bracken Darrell geçen hafta yaptığı açıklamada, kıtlığın üç-altı ay daha sürebileceğine işaret etti, buna karşın, çip üreticisi şirketinin hem teknolojiyi hem de otomobil endüstrisini etkileyen sorunu çözmekte pek zorluk çekmediğini belirtti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kumar oynarken yakalandı: 'Basıldık, polis abiler geldi'

Kumar oynarken yakalandı: 'Basıldık, polis abiler geldi'

Türkmenistan lideri, babası ölünce emir verdi: Saçlarınızı kesin!

Türkmenistan lideri, babası ölünce emir verdi: Saçlarınızı kesin!

Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Bakan Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Tamamen değişiyor: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin...

Tamamen değişiyor: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin...

Sıradaki Haber
Tarlada korkutan 65 metrelik obruk

Tarlada korkutan 65 metrelik obruk

Sıradaki Haber
Kumar oynarken yakalandı: 'Basıldık, polis abiler geldi'

Kumar oynarken yakalandı: 'Basıldık, polis abiler geldi'

Sıradaki Haber